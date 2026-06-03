Caso Nicole Minetti la Procura di Milano conferma il sì alla grazia | Nessuna irregolarità

La Procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia per Nicole Minetti, dopo aver esaminato le notizie pubblicate sulla stampa. La decisione si basa su approfondimenti richiesti e non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento. La conferma arriva dopo le verifiche sulla posizione dell’ex consigliera regionale, che aveva richiesto la grazia. La decisione definitiva spetta ora alle autorità competenti.

La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo alla grazia per la riminese Nicole Minetti dopo gli approfondimenti richiesti per le notizie pubblicate sulla stampa. I sospetti contro l'igienista dentale, ex consigliera regionale della Lombardia, si sono rivelati falsi. Il caso è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia

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Il caso della grazia a Nicole Minetti. Dopo le verifiche, la procura generale di Milano conferma il parere positivo. L'iter di adozione del bambino è risultato regolare, smentite alcune indiscrezioni di stampa. #tg3 x.com

Caso Nicole Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia reddit

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