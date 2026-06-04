Quirinale | nessun motivo per rivedere la grazia concessa a Nicole Minetti Nessuna forma di inconsueta segretezza

Da dayitalianews.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le verifiche richieste dal Presidente della Repubblica non hanno portato a modifiche sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Secondo le fonti ufficiali, non ci sono elementi che giustifichino una revisione del provvedimento. Le indagini e le verifiche sono state concluse senza riscontrare anomalie o motivi per riconsiderare la decisione. La grazia rimane valida e non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Le conclusioni delle nuove verifiche richieste dal Presidente della Repubblica. Il Quirinale ha chiarito che non esistono elementi che giustifichino una revisione della grazia concessa a Nicole Minetti. La decisione arriva dopo gli approfondimenti svolti dalla Procura Generale di Milano, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e attivati dal Ministero della Giustizia. In una nota ufficiale, il Colle ha spiegato che il Presidente della Repubblica ha preso atto con rispetto delle conclusioni dell’autorità giudiziaria, ribadendo al tempo stesso la propria piena fiducia nell’operato della magistratura. Le indagini della Procura Generale di Milano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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