Quirinale | nessun motivo per rivedere la grazia concessa a Nicole Minetti Nessuna forma di inconsueta segretezza

Notizia in breve

Le verifiche richieste dal Presidente della Repubblica non hanno portato a modifiche sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Secondo le fonti ufficiali, non ci sono elementi che giustifichino una revisione del provvedimento. Le indagini e le verifiche sono state concluse senza riscontrare anomalie o motivi per riconsiderare la decisione. La grazia rimane valida e non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento.