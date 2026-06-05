il caso forte dei marmi le spiagge sono un affare e le comprano russi e arabi

Le spiagge di Forte dei Marmi sono al centro di un affare immobiliare. Acquirenti russi e arabi, che prima pagavano in rubli, ora usano euro. La conversione ha portato a un aumento delle transazioni immobiliari nella località. Le vendite si concentrano su proprietà di lusso, con prezzi che continuano a salire. Le compravendite coinvolgono principalmente clienti stranieri, che investono nel mercato locale. La tendenza si conferma nel secondo trimestre dell’anno.

Forte dei Marmi (Lucca), 5 giugno 2026 – Non viaggiano più con rubli ma spendono euro. E fanno galoppare gli investimenti immobiliari a Forte dei Marmi. L’invasione russa dell’Ucraina, la crisi in Medio Oriente e lo spettro della Bolkestein non frenano gli appetiti degli stranieri su stabilimenti balneari, hotel e locali: soprattutto i tycoon ex U continuano a incedere, spesso con società in Italia e amministratori di zona. L’ultima maxi scommessa è di Timofey Kurgin che ha rilevato la concessione demaniale dello storico ristorante La Barca sul lungomare e i retrostanti bagni Montecristo di Levante, Montecristo di Ponente e bagno Belvedere, anche se amministratore unico a tempo indeterminato figura (dagli atti depositati in Comune) il diciannovenne Lapo Eufrate di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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