Guida ubriaco a forte velocità auto si ribalta e finisce su binari tram

Da anteprima24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo a causa dell’alta velocità, ribaltandosi e finendo sui binari del tram. L’incidente è avvenuto dopo che il veicolo ha urtato la recinzione di un cantiere stradale. La vettura si è capovolta e si è fermata sui binari, senza coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non si sono registrati feriti gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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Ha perso il controllo dell’auto, a causa dell’alta velocità, è andato a sbattere violentemente contro la recinzione di un cantiere stradale. Un urto così violento che l’auto si è ribaltata terminando la sua corsa sulla sede del tram. E’ accaduto la scorsa notte, a Napoli, in via Ponte dei Granili, verso San Giovanni a Teduccio. Chi era alla guida dell’auto, un 39enne, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore rispetto al limite massimo. Nonostante la dinamica e il forte impatto, sia il conducente che la passeggera a bordo del veicolo non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto è prontamente intervenuta la Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale per effettuare i rilievi tecnici necessari, mettere in sicurezza l’area e gestire i disagi alla circolazione causati dal posizionamento del mezzo sui binari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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