Il candidato alle elezioni presidenziali del Real Madrid ha dichiarato di aver incontrato l’attaccante del Manchester City, raddoppiando le affermazioni fatte da un altro calciatore. La notizia ha suscitato discussioni sui social media, senza che siano stati forniti dettagli sull'incontro o sulle motivazioni. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata né dalle parti coinvolte né dagli organizzatori delle elezioni. La vicenda ha attirato l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-06-04 14:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il candidato alla presidenza del Real Madrid Enrique Riquelme ha raddoppiato la sua affermazione secondo cui Erling Haaland ha una clausola nel suo contratto che gli permetterebbe di lasciare il Manchester City, e dice di aver incontrato il norvegese per discutere un trasferimento al Santiago Bernabeu. Riquelme, che affronterà Florentino Perez alle elezioni di domenica, aveva inizialmente affermato che avrebbe ingaggiato Haaland ieri sera nello show televisivo El Hormiguero, mostrando addirittura una maglietta del Real Madrid con il suo nome sul retro, una mossa che ha portato a una rapida smentita da parte dell’agente e padre del giocatore, così come dello stesso City, che ha anche minacciato un’azione legale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il candidato alle presidenziali del Real Madrid Riquelme raddoppia le affermazioni di Haaland e afferma di aver incontrato l’attaccante del Manchester City

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La campaña a la presidencia del Real Madrid de Enrique Riquelme se 'cuela' en la final de Champions

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