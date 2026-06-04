Un attacco di Haaland al Manchester City ha scatenato una reazione furiosa del club, che ha accusato il giocatore di aver violato accordi contrattuali. Nel frattempo, Riquelme ha pubblicamente sfidato il presidente del Real Madrid, annunciando l’intenzione di portare in squadra il bomber norvegese. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, con il City che ha già preso provvedimenti ufficiali.

(Adnkronos) – Erling Haaland diventa un caso di calciomercato. L'attaccante del Manchester City si è preso tutto d'un tratto le prime pagine dopo che il candidato alla presidenza del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha annunciato che, in caso di elezione, avrebbe acquistato proprio il centravanti norvegese, provocando l'ira del club inglese. In casa Real Madrid è . L'articolo Real Madrid, Riquelme sfida Perez annunciando. Haaland. Il City si infuria proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Caos totale al Real Madrid! Riquelme svela super acquisti e attacca Florentino

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