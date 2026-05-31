Fenerbahce il candidato presidente Safi | Leao? L’ho incontrato ma dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro bomber

Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe ha dichiarato di aver incontrato Leao, ma dopo dieci minuti ha capito che non sarebbe stato il suo attaccante. La frase è stata pronunciata durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione o sulla durata dell’incontro. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali trattative o motivazioni dietro questa valutazione.

Fenerbahce, Safi: «Leao? L’ho incontrato ma dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro bomber». Le sue dichiarazioni. Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi, dopo aver assistito alla finale di Champions League al fianco di Paolo Maldini, ha rivelato di aver incontrato anche Rafael Leao, numero 10 del Milan. Le sue dichiarazioni, rilanciate dai media turchi, arrivano a poche ore di distanza dalle parole del portoghese, che ha annunciato il proprio addio ai rossoneri, alimentando ulteriormente le voci sul suo futuro e sul possibile interesse del club di Istanbul. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Leao? L’ho incontrato nei giorni scorsi, ma dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Fenerbahçe Bakan Adaylar ve Teknik Direktör adaylar

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