Il calendario della Serie A 2026-27 | via con Inter-Monza Torino-Milan e Frosinone-Juve

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campionato di Serie A 2026-27 inizierà con le partite Inter contro Monza, Torino contro Milan e Frosinone contro Juventus. Il calendario prevede 38 giornate di partite, con incontri distribuiti in diverse giornate tra agosto e maggio. La stagione si concluderà con l’ultima giornata prevista a fine maggio, senza anticipazioni su eventuali turni di playoff. Le partite si svolgeranno in vari stadi italiani, con date e orari ancora da definire.

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Oggi verrà sorteggiato il calendario della prossima stagione di Serie A. Ecco i criteri che dovranno essere rispettati. TRE FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4 - A partire dalla stagione 202627 ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. ASIMMETRIA - La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. OTTO GIORNATE - un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. TURNI INFRASETTIMANALI - Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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