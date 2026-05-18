Calendario Serie A 2026 27 il 5 giugno verrà svelato al Festival della Serie A

Il calendario della Serie A per la stagione 202627 sarà reso pubblico il 5 giugno durante il Festival della Serie A. L'annuncio è previsto in un evento dedicato, che si svolgerà in quella data. La pubblicazione del calendario interesserà le date delle partite e il programma complessivo della fase regolare del campionato. La presentazione ufficiale si terrà in un contesto pubblico, con la partecipazione di rappresentanti della Lega e altri protagonisti del calcio italiano.

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