Calendario Serie A 2026 27 il 5 giugno verrà svelato al Festival della Serie A
Il calendario della Serie A per la stagione 202627 sarà reso pubblico il 5 giugno durante il Festival della Serie A. L'annuncio è previsto in un evento dedicato, che si svolgerà in quella data. La pubblicazione del calendario interesserà le date delle partite e il programma complessivo della fase regolare del campionato. La presentazione ufficiale si terrà in un contesto pubblico, con la partecipazione di rappresentanti della Lega e altri protagonisti del calcio italiano.
Inter News 24 Calendario Serie A 202627, il 5 giugno verrà svelato al Festival della Serie A. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Mentre il campo deve emettere gli ultimi verdetti, lo sguardo degli addetti ai lavori in Lega è già rivolto al prossimo campionato. È stata infatti confermata la data ufficiale in cui si svelerà il calendario Serie A 20262027. Come accade ormai ogni anno, il giorno della presentazione del nuovo calendario coinciderà con il Festival della Serie A. L’evento, giunto alla sua terza edizione, andrà in scena a Parma dal 5 al 7 giugno. La kermesse emiliana ospiterà vecchie glorie del calcio mondiale, tantissime manifestazioni e iniziative tutte da vivere per i tifosi di ogni età. 🔗 Leggi su Internews24.com
calendario 2026.
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