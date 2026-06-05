Calendario Serie A il Napoli debutta a Genova | tutte le partite e le date della stagione

Il debutto del Napoli in Serie A 20262027 avverrà a Genova nel weekend del 22-23 agosto. La prima giornata del campionato è stata annunciata al Teatro Regio di Parma durante il Festival della Serie A. La stagione, che si svolgerà fino a maggio 2027, prevede tutte le partite e le date confermate, ma ancora non sono stati comunicati gli orari ufficiali. La prima giornata prevede incontri tra le squadre di vertice e le neopromosse.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende forma la Serie A 20262027. Dal Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A, è stata svelata la prima giornata del nuovo campionato che prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto 2026. Per il Napoli l’esordio sarà in trasferta sul campo del Genoa. Gli azzurri inizieranno dunque il proprio cammino lontano dal Maradona, affrontando una delle squadre più ostiche quando gioca davanti al proprio pubblico. Tra le sfide più interessanti della giornata spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio, mentre l’Inter ospiterà il Monza e la Juventus sarà impegnata sul campo del Frosinone. Calendario Serie A 20262027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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