Notizia in breve

La Roma ha visto aumentare significativamente il valore dei propri giocatori, grazie alle prestazioni di Malen e Pisilli. Questa crescita si riflette nei bilanci e nei database di mercato, confermando l’effetto positivo delle loro prestazioni sulla squadra. La piattaforma Transfermarkt ha evidenziato un boom di valore, premiando i giallorossi con milioni di euro. La crescita dei giocatori ha avuto un impatto diretto sulla stagione della squadra, che si traduce in un incremento economico.