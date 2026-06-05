Il boom Transfermarkt premia la Roma | Malen e Pisilli trascinano i giallorossi a suon di milioni
La Roma ha visto aumentare significativamente il valore dei propri giocatori, grazie alle prestazioni di Malen e Pisilli. Questa crescita si riflette nei bilanci e nei database di mercato, confermando l’effetto positivo delle loro prestazioni sulla squadra. La piattaforma Transfermarkt ha evidenziato un boom di valore, premiando i giallorossi con milioni di euro. La crescita dei giocatori ha avuto un impatto diretto sulla stagione della squadra, che si traduce in un incremento economico.
Un impatto a dir poco devastante sulla stagione della Roma che oggi trova una clamorosa certificazione anche sui bilanci e nei database degli esperti di mercato. Gran parte del merito per la riconquista di un posto nella prossima Champions League va infatti attribuito alle prestazioni superlativi di Donyell Malen, diventato in pochissimi mesi il fattore d’accordo dello scacchiere giallorosso. Come rivelato dai dati aggiornati del sito specializzato transfermarkt.it, l’attaccante olandese si è piazzato di diritto al quinto posto assoluto nella classifica dei calciatori della Serie A che hanno registrato il maggiore incremento di valore di mercato nel corso dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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