Roma-Pisa 3-0 | la tripletta di Malen trascina i giallorossi

Nella partita tra Roma e Pisa, i giallorossi hanno vinto con un risultato di 3-0, grazie a una tripletta di Malen. La squadra di Gasperini ha ottenuto tre punti importanti all’Olimpico, mantenendo vive le speranze di qualificazione in Champions League. La gara si è conclusa con la vittoria della Roma, che ora si trova in una posizione favorevole per il passaggio alla competizione europea.

Roma, Champions ancora possibile. La formazione di Gian Piero Gasperini batte i toscani all’Olimpico e resta in scia per un posto in Champions League. L’anticipo della 32esma giornata del campionato di Serie A si conclude con la netta vittoria della Roma, che supera il Pisa con per 3-0. L’incontro è stato deciso dall’attaccante olandese Donyell Malen, autore di una prestazione maiuscola e di una tripletta. Grazie a questo successo, la formazione capitolina aggancia temporaneamente la Juventus al 5o posto in classifica, portandosi a una sola lunghezza di distanza dal Como, in attesa dell’esito dei restanti incontri previsti nel turno di campionato. 🔗 Leggi su Sportface.it La Roma batte il Pisa 3-0, tripletta di MalenAGI - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Diretta gol Serie A LIVE: Roma Pisa 3-0, tripletta di MalenSpinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Calcio Live News: in campo Roma-Pisa (1-0); Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di Dybala; I precedenti di Roma-Pisa. Serie A: La Roma travolge il Pisa 3-0, tripletta di Malen LE FOTOLa Roma travolge il Pisa 3-0 nell'anticipo che ha aperto la 32esima giornata di campionato Rete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo ... ansa.it Roma-Pisa 3-0 diretta Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una tripletta LIVELa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Roma-Pisa nel timbro di Malen Tripletta e +9 portato a casa per l'olandese! - facebook.com facebook ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo x.com