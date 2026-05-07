L’allenatore della squadra bianconera ha espresso apprezzamenti per il giovane centrocampista della Roma, suscitando l’interesse del club. Nei giorni scorsi, la Juventus ha condotto un sondaggio per valutare la possibilità di inserirsi nella trattativa. La società giallorossa, nel frattempo, sta monitorando la situazione e valuta eventuali offerte. La vicenda coinvolge direttamente le due squadre e il calciatore, ancora in attesa di sviluppi ufficiali.

di Francesco Spagnolo Pisilli Juve, Spalletti è rimasto impressionato dalle qualità del centrocampista della Roma. Ma per adesso i giallorossi non aprono alla cessione. Il panorama del calciomercato italiano si accende con un nuovo, intrigante intreccio che vede protagonista uno dei talenti più cristallini della nostra Serie A. Come riferito da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio esplorativo per Nicolò Pisilli, confermando l’interesse per una linea verde di qualità. Il giovane centrocampista è diventato in breve tempo un obiettivo sensibile per rinforzare la mediana del futuro, attirando su di sé le attenzioni non solo dei club, ma anche dei vertici della Nazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisilli Juve, Spalletti impressionato dal giocatore della Roma: effettuato un sondaggio. La posizione dei giallorossi

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