Il Betis cucina a fuoco basso la sua scommessa su Gonzalo Petit

Il Betis ha deciso di mantenere Gonzalo Petit in rosa, nonostante le voci di mercato emerse durante l'estate. La società ha scelto di continuare a puntare sul giocatore, senza cedere alle offerte o alle pressioni esterne. La decisione è stata confermata nelle ultime settimane, con il club che ha preferito investire nel suo sviluppo piuttosto che vendere. Petit rimarrà in squadra anche nella prossima stagione, secondo quanto riportato dai media spagnoli.

2026-06-05 11:54:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Gonzalo Petit È stata una delle grandi sorprese del Betis nel mercato dei trasferimenti la scorsa estate. Il club biancoverde ha optato per il giovanissimo attaccante uruguaiano, dopo averlo seguito in diretta su entrambi Nazionale di Montevideo club con il quale divenne noto, come nel Sotto 20 sudamericano in cui ha segnato due gol per la sua squadra. E nonostante l’esborso per il suo acquisto, di sei milioni fissi e due variabili per l’85% del trasferimento, sembrasse in linea con quello di un ingaggio per la prima squadra, il piano dei biancoverdi con il calciatore era elaborato a medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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