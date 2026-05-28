Fuoco in cucina il fumo invade la casa | vigili del fuoco impediscono la propagazione dell' incendio

Un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Pontedera ha causato un’intensa fuoriuscita di fumo che ha invaso l’intera casa. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a spegnere le fiamme, impedendo che si propagassero ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio si è sviluppato in cucina, ma le cause sono ancora da accertare.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, in un'abitazione di Pontedera in via Rinaldo Piaggio. Erano circa le 15 quando è stato dato l'allarme, con l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Dato il denso fumo che si è generato, gli operatori sono dovuti entrare con i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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