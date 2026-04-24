Lo chef Basso ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa BeGreat, sottolineando il ruolo di questa piattaforma nel valorizzare i giovani talenti sportivi. Ha dichiarato di aver partecipato come partner, indicando che l’operazione si distingue per l’impegno nel mettere in luce le capacità emergenti nel campo dello sport. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di riconoscimento del talento e di supporto alle nuove generazioni.

Vicenza, 24 apr. (Adnkronos) - "Per me è stato un piacere e un onore essere partner di BeGreat, che rappresenta una bellissima iniziativa, capace di valorizzare i talenti sportivi, come nel mio settore, dove vengono valorizzati i giovani talenti nel miglior modo possibile". Con queste dichiarazioni, Alberto Basso, Chef Ristorante TreQuarti e Presidente Jre-Italia, è intervenuto in occasione dell'evento, “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello stesso chef, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. "Come...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, chef Basso: "Come in cucina, BeGreat valorizza talenti"

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