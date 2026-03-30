Bayern Monaco decisione a sorpresa di Guerriero | scelto il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato

Il Bayern Monaco ha annunciato la decisione riguardante il futuro di Raphaël Guerreiro, esterno portoghese in prestito. Il comunicato ufficiale dei bavaresi fornisce dettagli sulla scelta presa e sulla conclusione della collaborazione con il giocatore. La notizia segna un punto di svolta per l’atleta e la squadra, che si preparano a definire i prossimi passi nel mercato dei trasferimenti.

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