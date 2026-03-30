Bayern Monaco decisione a sorpresa di Guerriero | scelto il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato

Da calcionews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco ha annunciato la decisione riguardante il futuro di Raphaël Guerreiro, esterno portoghese in prestito. Il comunicato ufficiale dei bavaresi fornisce dettagli sulla scelta presa e sulla conclusione della collaborazione con il giocatore. La notizia segna un punto di svolta per l’atleta e la squadra, che si preparano a definire i prossimi passi nel mercato dei trasferimenti.

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