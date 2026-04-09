L'Inter ha comunicato che anche Josep Martinez lascerà il club in estate. La decisione fa parte di un piano di rinnovamento della rosa, che prevede cambiamenti nella posizione di portiere. La separazione dal portiere spagnolo si aggiunge a quella di altri giocatori annunciata nelle settimane scorse. La squadra si prepara così a una fase di ristrutturazione con obiettivi ancora da definire.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri hanno deciso di separarsi anche da Josep Martinez in estate: pronta la rivoluzione in porta. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti, inizia a delineare le strategie per la porta del futuro in vista della rivoluzione della proprietà Oaktree. Se l’addio di Sommer a fine contratto era già nell’aria, la vera novità riguarda il destino di Josep Martinez, arrivato due stagioni fa per 15 milioni e ora prossimo alla cessione nonostante un contratto non ancora in scadenza. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, rivoluzione totale in porta: Josep Martinez lascerà Milano in estate insieme a Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, deciso il futuro di Josep Martinez: scenario a sorpresa in vista dell’estate

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