L’Arma dei carabinieri festeggia il 212° annuale di fondazione | il programma di celebrazioni in tutte le province marchigiane
Il 5 giugno i Carabinieri celebrano il 212° anniversario della loro fondazione. In tutte le province marchigiane si svolgono eventi e cerimonie ufficiali, coinvolgendo le caserme locali e la comunità. La ricorrenza segna più di due secoli di presenza e servizio sul territorio, con attività di commemorazione e iniziative pubbliche. La giornata si svolge con incontri e momenti di festa nelle diverse sedi dell’Arma.
ANCONA – Il 5 giugno i Carabinieri celebrano 212 anni dalla loro fondazione; un lungo percorso di storia, che ha reso indissolubile il legame tra l’Arma e la popolazione. Da 212 anni i carabinieri esprimono infatti, attraverso il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la totale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Carabinieri: l'Arma festeggia dal 4 al 7 giugno il 212esimo Annuale di Fondazione
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I CARABINIERI FESTEGGIANO IL LORO 212° ANNUALE DI FONDAZIONE TRA LA GENTE: A VILLA BORGHESE APRE IL “VILLAGGIO ARMA”Dal 4 al 7 giugno, in occasione del 212° anniversario di fondazione, i carabinieri apriranno il “Villaggio Arma” a Villa Borghese.
Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della FondazioneL’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino.
Temi più discussi: Appuntamenti; Notizie - 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - 5 giugno a Reggio Calabria; Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri; L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE ITALIANA - FIDC.
INAUGURAZIONE VILLAGGIO ARMA A VILLA BORGHESE Oggi, 4 giugno alle ore 10, a Roma, insieme al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, all’inaugurazione della seconda edizione del Villaggio Arma presso x.com
Manca davvero poco: stanno per cominciare i festeggiamenti per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei #Carabinieri! Tanti eventi in programma dal 4 al 7 giugno, a Villa Borghese a Roma, il Villaggio dell’Arma aperto a tutti il 5 giugno, sul Lun facebook
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Festa dell'arma dei carabinieri, Mattarella: Parte integrante dell'identità dell'ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa dell'arma dei carabinieri, Mattarella: 'Parte integrante dell'identità dell'Italia' ... tg24.sky.it