L’Arma dei carabinieri festeggia il 212° annuale di fondazione | il programma di celebrazioni in tutte le province marchigiane

Da anconatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno i Carabinieri celebrano il 212° anniversario della loro fondazione. In tutte le province marchigiane si svolgono eventi e cerimonie ufficiali, coinvolgendo le caserme locali e la comunità. La ricorrenza segna più di due secoli di presenza e servizio sul territorio, con attività di commemorazione e iniziative pubbliche. La giornata si svolge con incontri e momenti di festa nelle diverse sedi dell’Arma.

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ANCONA – Il 5 giugno i Carabinieri celebrano 212 anni dalla loro fondazione; un lungo percorso di storia, che ha reso indissolubile il legame tra l’Arma e la popolazione. Da 212 anni i carabinieri esprimono infatti, attraverso il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la totale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Carabinieri: l'Arma festeggia dal 4 al 7 giugno il 212esimo Annuale di Fondazione

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