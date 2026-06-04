L’Arma dei carabinieri festeggia il 212° annuale di fondazione | il programma di celebrazioni in tutte le province marchigiane

Notizia in breve

Il 5 giugno i Carabinieri celebrano il 212° anniversario della loro fondazione. In tutte le province marchigiane si svolgono eventi e cerimonie ufficiali, coinvolgendo le caserme locali e la comunità. La ricorrenza segna più di due secoli di presenza e servizio sul territorio, con attività di commemorazione e iniziative pubbliche. La giornata si svolge con incontri e momenti di festa nelle diverse sedi dell’Arma.