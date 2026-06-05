Ikaros di Calcio guasto alla centralina | esami di maturità in corridoio disagi rientrati in giornata
Un guasto alla rete elettrica ha causato il ritardo dell'inizio degli esami di maturità all’istituto Ikaros di Calcio. A causa del problema alla centralina, alcune prove sono state svolte nei corridoi. I disagi sono durati poche ore e nel pomeriggio tutto è tornato alla normalità. La scuola ha gestito la situazione senza ulteriori complicazioni.
Calcio. Disagi nella mattinata di giovedì 4 giugno all’istituto Ikaros di via Avis Aido dove un guasto alla rete elettrica ha provocato il posticipo di alcune ore dell’avvio della sessione d’esame. Le prove si sono svolte nella tarda mattinata, dopo il ritardo accumulato a causa del disservizio. Il problema è stato causato dal guasto di una centralina elettrica che ha reso temporaneamente inutilizzabile parte dell’impianto proprio nelle ore in cui erano previste le prove. Per ragioni di sicurezza legate all’assenza di corrente, gli esami si sono svolti al piano terra, negli spazi dell’istituto ritenuti più idonei a garantire il regolare svolgimento delle attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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