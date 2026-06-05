Ikaros di Calcio guasto alla centralina | esami di maturità in corridoio disagi rientrati in giornata

Notizia in breve

Un guasto alla rete elettrica ha causato il ritardo dell'inizio degli esami di maturità all’istituto Ikaros di Calcio. A causa del problema alla centralina, alcune prove sono state svolte nei corridoi. I disagi sono durati poche ore e nel pomeriggio tutto è tornato alla normalità. La scuola ha gestito la situazione senza ulteriori complicazioni.