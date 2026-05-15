Monza rubano la centralina di un semaforo | stupore disagi e paura in via Mentana

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di via Mentana a Monza, negli ultimi giorni, si sono verificati disagi a causa della scomparsa della centralina di un semaforo. La sparizione di questa apparecchiatura, che fa parte del sistema di controllo del traffico, ha causato problemi alla circolazione. La zona è interessata da lavori alla rete fognaria, ma l’episodio ha sorpreso molti, considerando l’atto di furto che ha coinvolto un elemento così essenziale per la gestione della viabilità.

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Monza – Si può rubare anche la centralina di un semafor o? Succede anche questo, anche se ha dell’incredibile quanto accaduto negli scorsi giorni in via Mentana a Monza, dove sono in corso alcuni lavori alla rete fognaria. In mezzo a canaline, tubature e operai, la strada è stata parzialmente chiusa, o meglio la circolazione è stata ridotta a due corsie alternate. Con tanto di due semafori provvisori  per regolare il traffico e i movieri di giorno. L’altro giorno, anzi l’altra notte, però, i due semafori hanno smesso all’improvviso di funzionare. Generando un certo allarme sia fra la polizia locale che fra i responsabili della ditta incaricata dei lavori, la Preve Costruzioni di Caviano, in provincia di Cuneo, incaricata da BrianzAcque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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