Una ginnasta italiana parteciperà agli Europei di ritmica a Varna, competizione in cui sarà accompagnata da un'altra atleta. Negli stessi giorni, ha dedicato il tempo sia agli allenamenti sia agli esami di maturità scientifica. La ginnasta ha dichiarato di aver studiato fino al pomeriggio e di aver proseguito con gli allenamenti in palestra fino a sera. La partecipazione alla gara si svolgerà nei prossimi giorni, mentre gli esami si sono svolti recentemente.

La ginnasta friulana sarà protagonista agli Europei di Varna insieme a Sofia Raffaeli. Negli ultimi giorni ha diviso il tempo tra allenamenti e prove di ammissione alla maturità scientifica: “Studio fino al pomeriggio, poi palestra fino a sera”. C’è chi prepara gli Europei e chi prepara la maturità. Tara Dragas, negli ultimi giorni, ha fatto entrambe le cose contemporaneamente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di ritmica, Tara Dragas tra Varna e maturità: “Ora penso alla gara, poi agli esami”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tara Dragas (ITA) Clubs Final- World Challenge Cup Portimao 2026

Notizie e thread social correlati

Ginnastica ritmica, due medaglie d'oro in Portogallo per Tara DragasDue medaglie d'oro sono state vinte in Portogallo dalla ginnasta italiana Tara Dragas, che continua a mostrare ottimi risultati.

Ginnastica ritmica, Tara Dragas riparte dalla Francia. In Coppa del Mondo tocca alle “Farfalle di Desio”+La ginnastica ritmica italiana si prepara a una nuova fase con Tara Dragas che riparte dalla Francia.

Temi più discussi: Europei di Ginnastica ritmica 2026: programma, orario, dove vedere Sofia Raffaeli e le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Tara Dragaš regina a Portimão: tre medaglie in Portogallo prima degli esami di ammissione alla maturità; Ginnastica ritmica, due medaglie d'oro in Portogallo per Tara Dragas; Ritmica: Sofia Raffaeli trionfa nella Word challenge cup, bronzo per Tara Dragas.

Europei di Ritmica, le baby azzurre pronte al debutto: Varna aspetta le sue MeraviglieTutto pronto a Varna per l'inizio degli Europei di Ginnastica Ritmica , con le giovani azzurre pronte a vivere una delle esperienze più importanti della loro ca ... sportface.it

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (27 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaOggi mercoledì 27 maggio incominciano gli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale andrà in scena a Varna (Bulgaria), località che ... oasport.it