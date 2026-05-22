Pangea la terra senza confini | svelata la settima edizione di Rumors Festival tra musica filosofia e territorio

Il Rumors Festival torna a luglio 2026, con la sua settima edizione, e si svolgerà nel parco della Resistenza di Santa Sofia. L’evento si terrà tra venerdì 10 e sabato 11, offrendo un programma che combina musica, filosofia e tematiche legate al territorio. La location scelta per questa manifestazione si trova in una zona immersa nel verde, e l’organizzazione ha confermato la presenza di artisti e relatori provenienti da diverse parti d’Italia.

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