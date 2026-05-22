Pangea la terra senza confini | svelata la settima edizione di Rumors Festival tra musica filosofia e territorio
Il Rumors Festival torna a luglio 2026, con la sua settima edizione, e si svolgerà nel parco della Resistenza di Santa Sofia. L’evento si terrà tra venerdì 10 e sabato 11, offrendo un programma che combina musica, filosofia e tematiche legate al territorio. La location scelta per questa manifestazione si trova in una zona immersa nel verde, e l’organizzazione ha confermato la presenza di artisti e relatori provenienti da diverse parti d’Italia.
Il Rumors Festival torna venerdì 10 e sabato 11 Luglio 2026, nella suggestiva cornice del parco della Resistenza di Santa Sofia. Nato nell'ottobre 2017 come blog musicale, Rumors si è evoluto in festival a partire dal 2020 grazie alla collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Santa Sofia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
CravaStreet Festival, a Pra’ la settima edizione tra musica, sport, cultura e solidarietàIl conto alla rovescia è iniziato: sabato 23 maggio il piazzale di via Cravasco a Pra’ ospiterà la settima edizione del CravaStreet Festival, una...
Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a...