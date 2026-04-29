Baroque Festival Florence | due mesi di musica e arte per l' undicesima edizione

Dal 29 aprile all'inizio di luglio, Firenze ospita l'undicesima edizione del Baroque Festival, un evento che combina musica antica e arte in diversi luoghi della città. La manifestazione si svolge su un periodo di due mesi, con concerti e iniziative culturali dedicate al periodo barocco. Tra le location coinvolte ci sono teatri, chiese e spazi storici, tutti aperti al pubblico per l’occasione. Un appuntamento che richiama appassionati e studiosi del genere musicale e artistico.

Firenze, 29 aprile 2026 – Musica antica e luoghi dell'arte. Il ponte si chiama Konzert Opera Florence, l'associazione musicale presieduta dal maestro Giacomo Benedetti che da undici anni promuove una rassegna unica nel centro storico fiorentino: si intitola Baroque Festival Florence e collabora con il Conservatorio Luigi Cherubini e il Museo Galileo Galilei per diffondere la musica lirica e strumentale in Toscana. Il festival di quest'anno - in programma da venerdì 1 maggio fino al 26 giugno - presenta tredici concerti nel segno del Barocco e del Rinascimento, patrocinati da Regione Toscana, Città Metropolitana, Fondazione Cassa di Risparmio nell'ambito dell'Estate Fiorentina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baroque Festival Florence: due mesi di musica e arte per l'undicesima edizione Notizie correlate Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a... Ennesimo Film Festival, undicesima edizione al viaÈ tutto pronto: comincia oggi nel pomeriggio, a Fiorano, l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio –... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna il Baroque Festival Florence con 13 concerti; Firenze, al via l'undicesima edizione del Baroque Festival Florence; Foto: Torna il Baroque Festival Florence con 13 concerti; Foto: Torna il Baroque Festival Florence con 13 concerti. Baroque Festival Florence: due mesi di musica e arte per l'undicesima edizioneDa venerdì 1 maggio, tredici concerti di musica barocca e rinascimentale organizzati dall'associazione Konzert Opera Florence attraversano la Sala Capitolare di Santa Felicita, la Chiesa di Santa Feli ... lanazione.it Firenze, al via l'undicesima edizione del Baroque Festival FlorencePrende il via venerdì 1° maggio 2025 l’undicesima edizione del Baroque Festival Florence, la rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze, ... 055firenze.it Quasi due mesi di concerti di musica barocca nel centro storico fiorentino https://www.055firenze.it/art/240687/Firenze-al-via-lundicesima-edizione-del-Baroque-Festival-Florence - facebook.com facebook