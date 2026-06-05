La cantina Letrari di Rovereto ha compiuto 50 anni. La produzione si concentra su vini che riflettono l’identità e la qualità della Valle dell’Adige. La cantina ha mantenuto nel tempo le proprie tecniche e intuizioni enologiche, contribuendo a definire il carattere dei vini della zona. La storia si intreccia con le trasformazioni del territorio, portando avanti una tradizione di produzione vinicola radicata nel tempo.

di Giovanna Romeo Il traguardo del mezzo secolo per la cantina Letrari di Rovereto celebra una visione che ha saputo trasformare l’anima della Vallagarina in vini pronti a sfidare il tempo. La storia ufficiale inizia nel 1976, quando Leonello Letrari, figura leggendaria dell’enologia trentina, fondò l’azienda insieme alla moglie Maria Vittoria a Palazzo Lodron. Già protagonista negli anni Sessanta con la creazione del Fojaneghe e del celebre Equipe 5, Leonello intuì precocemente il potenziale delle ’bollicine di montagna’, segnando profondamente la storia della spumantistica italiana. Dal 2017, dopo la scomparsa del fondatore, la guida è nelle mani di Lucia Letrari, tra le prime donne enologo diplomate alla Fondazione Edmund Mach, oggi affiancata dalla figlia Margherita, la terza generazione impegnata in azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Identità e qualità Letrari. Mezzo secolo di storia e intuizioni enologiche nella Valle dell’Adige

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