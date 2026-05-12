Mezzo secolo dopo lo Scudetto | il Grande Torino rivive nella Partita della Storia
A cinquant’anni dall’ultimo Scudetto, i tifosi del Grande Torino si apprestano a rivivere un momento simbolico della loro storia. Una partita speciale, denominata “Partita della Storia”, sarà l’occasione per ricordare un’impresa che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della città e dei supporter. L’evento rappresenta un richiamo alle vittorie passate e alla memoria di quella squadra che ha scritto pagine indelebili nel calcio italiano.
Cinquant’anni dopo quell’impresa entrata nel cuore di un’intera città, il popolo granata si prepara a rivivere una delle pagine più belle della propria storia. Il 16 maggio 1976 il Torino conquistava uno Scudetto leggendario, l’ultimo della sua storia, diventando simbolo di orgoglio, appartenenza.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Dopo più di mezzo secolo chiude lo storico ristorante Il Pescatore di Fossacesia: "Non siete stati clienti, ma parte della nostra storia"Per più di mezzo secolo ha deliziato i palati con gustosi piatti di pesce, ospitando cene speciali, ricorrenze, occasioni da festeggiare o turisti di...
Grande Torino, Claudio Sala: "Ecco perché dopo lo scudetto del '76 andammo a Superga"A margine della commemorazione del Grande Torino, a 77 anni dalla tragedia di Superga, Claudio Sala, capitano del Torino tricolore 1976, racconta il...
Argomenti più discussi: 1976: L'anno del Toro; Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama: lo scudetto granata compie 50 anni e diventa una docu-serie; Emmanuel Carrère: e ora parliamo di me; Lecce-Juventus / I leccesi che hanno fatto grande la Signora e i tanti ex. Una storia di intrecci.
Il grande fotogiornalista racconta mezzo secolo di trasformazioni sociali e industriali facebook
ARGIS S.A.S. DI FABIO GIACOMELLO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Quando gli italiani parlano di persone di colore a che si riferiscono? - reddit.com reddit