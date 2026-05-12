Mezzo secolo dopo lo Scudetto | il Grande Torino rivive nella Partita della Storia

A cinquant’anni dall’ultimo Scudetto, i tifosi del Grande Torino si apprestano a rivivere un momento simbolico della loro storia. Una partita speciale, denominata “Partita della Storia”, sarà l’occasione per ricordare un’impresa che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della città e dei supporter. L’evento rappresenta un richiamo alle vittorie passate e alla memoria di quella squadra che ha scritto pagine indelebili nel calcio italiano.

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