Per 46 giorni, un uomo rimasto nell’ombra è stato l’unico a entrare nel Divine Club di Bisceglie. È stato identificato come colui che ha aperto la porta in ferro dell’accesso D, senza mai mostrare il volto. Le immagini delle telecamere lo riprendevano, ma senza riconoscimenti certi. La sua presenza si è rivelata fondamentale nel corso dell’indagine, restando fino a ora l’ultimo elemento da chiarire.

Per 46 giorni era stato solo un'ombra nei fotogrammi delle telecamere: "Ignoto 2", l'uomo che aprì la porta in ferro dell'accesso D del Divine Club di Bisceglie. Ora quell'ombra ha un nome e un volto: Francesco Di Vittorio, classe 2004, nato a Bari ma residente a Modugno. Ventun anni, fermato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Omicidio Scavo, quarto fermo: identificato l'uomo che aprì la porta D del Divine Club

Vigili del fuoco al Villoresi per un uomo caduto nel canaleI vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto del canale Villoresi dopo una chiamata alla centrale operativa che segnalava la caduta di un uomo nel...

Temi più discussi: Identikit di un complice invisibile: così è caduto l'ultimo uomo del commando del Divine; Ponte del 2 giugno: un business da 7 miliardi tra voglia di mare e incognite; Folorunsho, occasione con Allegri: può diventare il soldato inatteso di Max.

#Folorunsho, occasione con #Allegri: può diventare il soldato inatteso di Max a @SSCNapoli Il valzer delle panchine ha regalato l'ennesimo colpo di scena firmato De Laurentiis: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Con l'addio di Anton x.com

Mirella Gregori/ L’identikit di uomo visto vicino alla giovane corrisponde a quello di un pregiudicatoMirella Gregori è sparita il 7 maggio del 1983 ma di recente è emerso un dettaglio molto interessante in merito ad un uomo Chi ha rapito Mirella Gregori il 7 maggio del 1983? A distanza di 42 anni e ... ilsussidiario.net

Un uomo arrestato e l'identikit della madre di Mirella Gregori, memoria in CommissioneL'identikit di un uomo fornito dalla madre di Mirella Gregori, la ragazza sparita a Roma pochi giorni prima di Emanuela Orlandi nel 1983, avrebbe forti somiglianze con un pregiudicato di origini ... ansa.it