Ictus | stimolazione elettrica +32% di forza nelle braccia

Un recente studio ha mostrato che la stimolazione elettrica del midollo spinale può aumentare del 32% la forza nelle braccia di persone colpite da ictus. Gli elettrodi impiantati inviando impulsi elettrici stimolano le reti nervose, favorendo il recupero motorio. La ricerca si concentra sul funzionamento di questi dispositivi, che migliorano la capacità di movimento attraverso la modulazione dell’attività neuronale. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi di trattamento.

Come agiscono gli elettrodi impiantati nel midollo spinale per ripristinare il movimento?. Quali università americane hanno coordinato questa innovazione tecnologica?. Come può la riduzione della spasticità migliorare l'autonomia quotidiana dei pazienti?. Cosa prevede il prossimo trial clinico per l'uso domestico del dispositivo?.? In Breve Incremento medio della forza muscolare del 32 per cento nei pazienti.. Riduzione della spasticità muscolare tramite elettrodi impiantati lungo il midollo spinale.. Ricerca coordinata dai ricercatori Capogrosso e Wittenberg con diverse università americane.. Prossimo obiettivo sviluppo di dispositivi impiantabili per uso domestico e trial clinici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La stimolazione del #midollo #spinale può aiutare i pazienti colpiti da #ictus a #recuperare la #mobilità del #braccio e ad alleviare la rigidità muscolare. La #stimolazione #elettrica ha dimostrato un aumento del 32%… Continua a leggere qui: thesolver.it/?p=1 x.com

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