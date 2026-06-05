Dopo un ictus, la stimolazione elettrica cervicale epidurale ha mostrato di migliorare la forza e la mobilità degli arti superiori nei pazienti in fase cronica. Uno studio ha evidenziato un miglioramento significativo delle funzioni motorie grazie a questa tecnica. La ricerca si è concentrata su soggetti che avevano già superato la fase acuta dell’ictus, evidenziando effetti positivi sulla riabilitazione. La stimolazione è stata applicata in modo invasivo, attraverso l’inserimento di elettrodi nel midollo spinale cervicale.

AGI - La stimolazione elettrica cervicale epidurale migliora significativamente la forza e la mobilità degli arti superiori nei pazienti colpiti da ictus in fase cronica. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dai ricercatori dell'University of Pittsburgh School of Medicine, della Carnegie Mellon University, della Columbia University e della Johns Hopkins University. Il team, guidato da Marco Capogrosso e George Wittenberg, ha coinvolto sette pazienti. Gli autori della ricerca hanno impiantato sottili elettrodi lungo il midollo spinale cervicale per stimolare le fibre nervose sensoriali, potenziando i segnali motori residui tra cervello e muscoli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dopo un ictus la stimolazione elettrica migliora la funzionalità del braccio

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Mind-Muscle Connection Gets a Massive Upgrade

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