Icardi Juve pista raffreddata | nessuna trattativa in corso tra le parti La società bianconera punta forte su Kolo Muani e Sorloth

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha chiarito di non essere in trattativa con Icardi, che non ha ricevuto offerte dalla società. La dirigenza bianconera si concentra su Kolo Muani e Sorloth come possibili acquisti per l’attacco. Nessuna negoziazione è in corso, e il nome di Icardi non compare tra le operazioni in atto. La pista che lo riguardava si è raffreddata, confermando l’assenza di avanzamenti ufficiali.

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di Luca Fiore La trattativa tra Icardi e la Juve non decollerà, visto che la dirigenza bianconera non ha effettuato offerte e punta su altri obiettivi per l’attacco. Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco nelle dinamiche di mercato, ma le strade dell’attaccante argentino e della Juventus sembrano destinate a non incrociarsi in questa sessione di mercato. Nonostante le indiscrezioni che ciclicamente accostano il centravanti al club bianconero nel momento in cui emerge la necessità di rinforzare il reparto offensivo, la situazione appare oggi ben definita. QUI:  ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Fabrizio Romano, noto esperto di trattative internazionali, ha fatto chiarezza sulla posizione della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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