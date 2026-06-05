Icardi Juve pista raffreddata | nessuna trattativa in corso tra le parti La società bianconera punta forte su Kolo Muani e Sorloth

Notizia in breve

La Juventus ha chiarito di non essere in trattativa con Icardi, che non ha ricevuto offerte dalla società. La dirigenza bianconera si concentra su Kolo Muani e Sorloth come possibili acquisti per l’attacco. Nessuna negoziazione è in corso, e il nome di Icardi non compare tra le operazioni in atto. La pista che lo riguardava si è raffreddata, confermando l’assenza di avanzamenti ufficiali.