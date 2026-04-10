Kolo Muani alla Juve la società bianconera resta vigile e il desiderio del calciatore è chiaro Le ultime

La Juventus continua a monitorare la situazione di Kolo Muani, un attaccante francese di interesse per il club. Il calciatore ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi in bianconero, mentre la società mantiene attenzione sulla trattativa. Le discussioni tra le parti sono in corso, senza ancora una decisione definitiva. La situazione rimane sotto osservazione, con la Juventus pronta a intervenire qualora si aprisse una possibilità concreta.

di Angelo Ciarletta Kolo Muani alla Juve, la società bianconera resta vigile sul francese e il desiderio del centravanti è chiaro. Vediamo le ultime news. La Juve pianifica il reparto offensivo per la stagione 2026-2027. Secondo un’analisi di Tuttosport, Luciano Spalletti desidera trattenere Dusan Vlahovic. Il tecnico apprezza le doti del centravanti di 26 anni e la sua determinazione, consapevole che i 64 gol siglati in bianconero rappresentino una base solida difficile da sostituire sul mercato a cifre contenute.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Kolo Muani alla Juve, il francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera. Ecco cosa apprezza Spalletti di luidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani alla Juve, il centravanti francese resta in cima alla lista dei desideri bianconera.

Kolo Muani Juventus, l’obiettivo del centravanti francese e della società torinese è uno solo. Le ultime novitàKolo Muani Juventus, l’obiettivo del centravanti francese e della società torinese è uno solo.

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Il vero errore è stato non prendere Kolo Muani che hai trattato per svariati mesi. Openda è una conseguenza, un nome che avevi da parte e che il Lipsia - giustamente - ti ha fatto pagare di più a fine mercato. Ma ragionando con la mente dell'estate scorsa: 45 x.com