Prende sempre più forma il Kolo-bis in casa Juve. L'attaccante francese del Psg, in questa stagione in prestito al Tottenham, è il primo nome per ricostruire il reparto avanzato bianconero dopo i flop di Jonathan David e Lois Openda e il suo entourage ha già fatto filtrare il gradimento per il ritorno a Torino. D'altronde, già a gennaio, quando Spalletti lo reclamava a gran voce, se gli Spurs l'avessero liberato lui avrebbe bissato il viaggio sotto la Mole effettuato un anno esatto prima. E lo stesso avrebbe fatto ad agosto, se l'estenuante trattativa tra i dirigenti della Juve e i francesi non fosse naufragata negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Kolo Muani apre al ritorno: gli scenari per l'estate

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