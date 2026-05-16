Xabi Alonso dice sì al Chelsea | intesa definita! Adesso manca solo l’annuncio tutti gli aggiornamenti

Il Chelsea ha raggiunto un accordo con Xabi Alonso, che diventerà il nuovo allenatore dei Blues. La conferma arriva da fonti vicine al club e da The Athletic, che hanno riferito come l’intesa sia stata definita. Dopo aver lasciato il suo ruolo al Real Madrid, il centrocampista spagnolo si prepara a prendere in mano la panchina del club londinese. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale per completare la trattativa.

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Xabi Alonso Tactics, Chelsea Dream Manager

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