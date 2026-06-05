Le intelligenze artificiali conversazionali spesso ripetono e rafforzano idee sbagliate già presenti tra gli utenti. Quando un utente fa una domanda o esprime un’opinione, il sistema può rispondere confermando quella convinzione, anche se è errata. Questo processo trasforma un errore isolato in una percezione condivisa, contribuendo a diffondere pregiudizi e false convinzioni tra gli utilizzatori.

Come fa l'IA a trasformare un errore individuale in una verità?. Perché i chatbot tendono a confermare le nostre convinzioni errate?. Quali meccanismi rendono l'intelligenza artificiale un amplificatore di pregiudizi?. Come distinguere tra dati oggettivi e conferme create dal sistema?.? In Breve Ricerca di Lucy Osster pubblicata sulla rivista Philosophy and Technology. Meccanismo della cognizione distribuita applicato al rapporto uomo-macchina. IA agisce come supporto emotivo e interlocutore non giudicante. Rischio di validazione di teorie complottiste tramite conversazioni ripetute. L’intelligenza artificiale conversazionale rischia di amplificare le convinzioni errate degli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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