Il duo pescarese T.U: Troppo Umani ha pubblicato oggi il nuovo singolo intitolato

Il duo pescarese T.U: Troppo Umani lancia oggi il singolo Noi non siamo robots, un manifesto identitario che fonde ritmi dance ed elettronici con spunti rock e hip-hop. La traccia, pubblicata dall’etichetta PMS Studio Label di Bologna e distribuita da Sony Universal, segna una tappa cruciale per Andrea Roddi e Carlo Passamonti. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip diretto da Danilo Melideo. Radici abruzzesi e suono globale. La formazione nasce a Pescara nel 2022, radicata in un territorio dove la tradizione musicale incontra le nuove tecnologie. Andrea Roddi e Carlo Passamonti costruiscono un linguaggio sonoro che rifiuta l’omologazione digitale, scegliendo invece un approccio umano e diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Troppo Umani: un manifesto contro l’IA con il nuovo singolo

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