Intelligenza Artificiale siamo a rischio allucinazioni con l’IA conversazionale?

Si parla di allucinazioni nell’intelligenza artificiale generativa, in particolare nelle IA conversazionali. Il termine si riferisce a quando i sistemi producono risposte imprecise o inventate, senza basi nei dati disponibili. Questa problematica è discussa tra esperti, che evidenziano come le allucinazioni possano influenzare l’affidabilità delle risposte fornite dall’IA. La questione è al centro di confronti tra sviluppatori e ricercatori, che cercano soluzioni per ridurre questi errori.

È entrato quasi nello “slang” comune il termine allucinazione legato ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. Quando questi offrono risposte errate, si dice anche che l l’IA “ci stia allucinando”: in pratica dalla tecnologia potrebbero giungere informazioni che possono trarci in errore. Ma attenzione. Se questa realtà è ormai acclarata e quindi occorre sempre attenzione, ci sarebbe anche un altro rischio. In questo caso si parla però di Intelligenza Artificiale conversazionale. Secondo una ricerca apparsa su Philosophy and Technology e condotta da Lucy Osler dell’Università di Exeter, infatti, il passaggio della discussione virtuale con l’IA potrebbe addirittura confermare errori che facciamo, contribuendo ad amplificarli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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