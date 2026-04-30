Intelligenza artificiale a Ugento il confronto su rischi opportunità e impatto su lavoro e informazione

Martedì 28 aprile si è tenuto a Ugento un convegno dedicato all’intelligenza artificiale, con una partecipazione numerosa e un pubblico interessato. L’evento ha affrontato temi come rischi, opportunità e l’impatto della tecnologia sul lavoro e sull’informazione. Durante l’incontro, sono state presentate varie opinioni e approfondimenti, senza che siano stati annunciati provvedimenti o decisioni definitive.

Ampia partecipazione e grande interesse hanno caratterizzato il convegno dedicato all’ intelligenza artificiale che si è svolto martedì 28 aprile a Ugento. L’iniziativa, promossa dalla Confraternita San Giuseppe e Santi Medici, ha richiamato cittadini, studenti e professionisti, confermando la centralità del tema nel dibattito contemporaneo e nella vita quotidiana. Fin dall’apertura dei lavori è emersa con forza la linea guida dell’incontro: la necessità di comprendere l’intelligenza artificiale per non subirne passivamente gli effetti. Un messaggio che ha fatto da filo conduttore agli interventi, tutti orientati a fornire strumenti di lettura critica di una trasformazione ormai in atto.🔗 Leggi su Lettera43.it

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