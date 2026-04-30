Intelligenza artificiale a Ugento il confronto su rischi opportunità e impatto su lavoro e informazione

Da lettera43.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile si è tenuto a Ugento un convegno dedicato all’intelligenza artificiale, con una partecipazione numerosa e un pubblico interessato. L’evento ha affrontato temi come rischi, opportunità e l’impatto della tecnologia sul lavoro e sull’informazione. Durante l’incontro, sono state presentate varie opinioni e approfondimenti, senza che siano stati annunciati provvedimenti o decisioni definitive.

Ampia partecipazione e grande interesse hanno caratterizzato il convegno dedicato all’ intelligenza artificiale che si è svolto martedì 28 aprile a Ugento. L’iniziativa, promossa dalla Confraternita San Giuseppe e Santi Medici, ha richiamato cittadini, studenti e professionisti, confermando la centralità del tema nel dibattito contemporaneo e nella vita quotidiana. Fin dall’apertura dei lavori è emersa con forza la linea guida dell’incontro: la necessità di comprendere l’intelligenza artificiale per non subirne passivamente gli effetti. Un messaggio che ha fatto da filo conduttore agli interventi, tutti orientati a fornire strumenti di lettura critica di una trasformazione ormai in atto.🔗 Leggi su Lettera43.it

intelligenza artificiale a ugento il confronto su rischi opportunit224 e impatto su lavoro e informazione
© Lettera43.it - Intelligenza artificiale, a Ugento il confronto su rischi, opportunità e impatto su lavoro e informazione

Notizie correlate

Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressIn occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale,...

Intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi: incontro pubblico all’ex Chiesa del Carmine«Ma effettivamente vi sarà un miglioramento della qualità della vita o si verificherà disoccupazione, discriminazione, controllo e sorveglianza per...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi: il confronto parte dalla comunità; IA a Ugento: dal convegno del 28 aprile alle regole già operative per lavoro, dati e informazione; IA a Ugento: convegno su opportunità e rischi dell'AI; Intelligenza Artificiale: Ugento svela il presente, non il futuro.

intelligenza artificiale a ugentoIntelligenza artificiale, a Ugento il confronto su rischi, opportunità e impatto su lavoro e informazioneAmpia partecipazione e grande interesse hanno caratterizzato il convegno dedicato all’intelligenza artificiale che si è svolto martedì 28 aprile a Ugento. L’iniziativa, promossa dalla Confraternita Sa ... msn.com

intelligenza artificiale a ugentoIntelligenza artificiale, tra opportunità e rischi: il futuro si gioca oggiDalla trasformazione del lavoro alla disinformazione, fino alle sfide etiche: il convegno del 28 aprile accende il dibattito sull’IA ... adnkronos.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.