I venerdì a villa romana | un patrimonio archeologico tutto da riscoprire

Notizia in breve

Venerdì si svolgono visite a villa romana con mosaici sul mare, terme di epoca imperiale e percorsi sotterranei che illustrano la vita dei primi cristiani. L’area archeologica apre al pubblico con percorsi guidati e attività. La visita permette di esplorare le strutture antiche e i resti archeologici, offrendo un’occasione per conoscere il patrimonio locale. Le aperture sono programmate ogni venerdì, con orari e modalità stabiliti dagli organizzatori.