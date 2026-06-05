I venerdì a villa romana | un patrimonio archeologico tutto da riscoprire

Da agrigentonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì si svolgono visite a villa romana con mosaici sul mare, terme di epoca imperiale e percorsi sotterranei che illustrano la vita dei primi cristiani. L’area archeologica apre al pubblico con percorsi guidati e attività. La visita permette di esplorare le strutture antiche e i resti archeologici, offrendo un’occasione per conoscere il patrimonio locale. Le aperture sono programmate ogni venerdì, con orari e modalità stabiliti dagli organizzatori.

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Un viaggio tra mosaici affacciati sul mare, terme di epoca imperiale e percorsi sotterranei che raccontano la vita dei primi cristiani. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi rilancia le visite guidate e propone una nuova occasione per scoprire il patrimonio archeologico del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Musealização do Mosaico da Villa Romana de Freiria

Video Musealização do Mosaico da Villa Romana de Freiria

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