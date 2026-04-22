In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, Elon Musk ha annunciato di aver destinato un milione di dollari per sostenere il patrimonio archeologico e culturale della capitale. La celebrazione si è svolta il 21 aprile, con l'impegno del noto imprenditore statunitense a contribuire alla conservazione dei beni storici della città. La cifra si aggiunge ad altri interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana". Lo comunica in una nota lo staff dell'imprenditore statunitense. "Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma. Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell'Impero.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Natale di Roma: da Musk 1 mln dollari per patrimonio archeologico capitale

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