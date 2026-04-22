Natale di Roma | da Musk 1 mln dollari per patrimonio archeologico capitale
In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, Elon Musk ha annunciato di aver destinato un milione di dollari per sostenere il patrimonio archeologico e culturale della capitale. La celebrazione si è svolta il 21 aprile, con l'impegno del noto imprenditore statunitense a contribuire alla conservazione dei beni storici della città. La cifra si aggiunge ad altri interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico locale.
Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana". Lo comunica in una nota lo staff dell'imprenditore statunitense. "Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma. Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell'Impero.🔗 Leggi su Iltempo.it
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