Quest'estate i sandali sono diventati invisibili, abbinabili a qualsiasi outfit e capaci di allungare la figura. Le ultime sfilate mostrano un trend di minimalismo che si esprime attraverso linee pulite e forme essenziali, privilegiate rispetto a dettagli decorativi o volumi. La moda punta sulla semplicità e sulla sottrazione, eliminando gli elementi superflui. Questo approccio si riflette anche nelle calzature, che si presentano come accessori essenziali e versatili.

Se c’è una lezione che le ultime passerelle ci hanno lasciato in eredità, è che il minimalismo contemporaneo non si esprime più attraverso la semplicità delle linee, ma attraverso una radicale e affascinante opera di sottrazione. Con l’arrivo della bella stagione, mentre il guardaroba si accende di tessuti impalpabili, lino grezzo e texture organiche, si fa strada una tendenza calzature che ridefinisce completamente il concetto di accessorio. I sandali di questa estate diventano invisibili. Il segreto della silhouette: una linea infinita tra piede e gamba. Il vero superpotere del sandalo invisibile risiede nella sua capacità di slanciare la figura come nessun’altra calzatura sa fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I sandali questa estate diventano invisibili: stanno bene con tutto e slanciano la figura

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