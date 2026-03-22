Il loro punto di forza? Slanciano la figura e allungano le gambe

I bootcut jeans versione slim stanno conquistando le appassionate di moda grazie alla loro capacità di slanciare la figura e allungare le gambe. Questa nuova tendenza nel mondo del denim combina le caratteristiche di un modello svasato con quelle di uno aderente, creando un capo versatile e desiderato. Le fashioniste le indossano per valorizzare le proporzioni e seguire le ultime novità del settore.

L ’ultima tendenza denim che sta facendo battere i cuori delle fashioniste sono loro: i bootcut jeans versione slim, perfetta sintesi tra un modello svasato e uno aderente. Stretti lungo le cosce, si aprono sul fondo quel tanto che basta a slanciare la figura e valorizzare la silhouette. Come abbinare i jeans di sera: 5 look chic che trasformano il denim X Leggi anche › Dopo il tramonto. I segreti di stile per sfoggiare i jeans (anche) di sera A differenza degli skinny, non proprio democratici e spesso difficili da abbinare, i bootcut slim risultano più equilibrati e versatili: allungando otticamente la gamba e bilanciando le proporzioni, si rivelano adatti anche alle fisicità più minute. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il loro punto di forza? Slanciano la figura e allungano le gambe Articoli correlati Elia Barp: “È un buon punto di partenza per il mio Tour de Ski. Le gambe e le braccia ci sono”All’indomani della delusione per la mancata qualificazione alla sprint in tecnica libera, Elia Barp si riscatta alla grande centrando un brillante... Avellino in lutto: scomparso Gerardo Coppola, figura storica del Comune e punto di riferimento per la comunità.Avellino piange la scomparsa di Gerardo Coppola, 79 anni, ex dipendente del Comune, figura stimata per la sua dedizione e umanità.