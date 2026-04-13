Mps il giallo BlackRock alla vigilia dell’assemblea sul rinnovo del Cda

Alla vigilia dell’assemblea prevista per mercoledì 15 aprile, si fa strada l’indiscrezione riguardante BlackRock, che potrebbe aver accumulato una quota significativa di partecipazioni nell’istituto di credito. La notizia ha attirato l’attenzione degli analisti e degli investitori, considerando le implicazioni di un coinvolgimento così importante nel contesto del rinnovo del consiglio di amministrazione. La questione si inserisce in un quadro di tensioni tra gli azionisti e la governance della banca.

Alla vigilia dell’assemblea che mercoledì 15 aprile dovrà rinnovare il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, spunta un’indiscrezione che sa di mossa tattica più che di notizia: BlackRock avrebbe deciso di votare a favore della lista promossa da Plt Holding che candida l’ex ad Luigi Lovaglio. Fonti anonime, si precisa. Nessuna conferma dalla società americana. Luigi Lovaglio (Imagoeconomica). Più di una fuga di notizie, sembra un’operazione di influenza. Il problema è esattamente questo. BlackRock non anticipa mai il proprio orientamento di voto prima delle assemblee. È prassi consolidata, non un’abitudine. Il fatto che la notizia circoli ora, alimentata da fonti che non si identificano, puzza di operazione d’influenza più che di fuga di notizie.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps, il giallo BlackRock alla vigilia dell’assemblea sul rinnovo del Cda Leggi anche: Mps, sfida aperta in assemblea. Glass Lewis appoggia la lista del cda Mps verso l’assemblea: la lista del Cda fa i conti sui consensiScatta il conto alla rovescia per l’assemblea di Monte dei Paschi di Siena che eleggerà il nuovo consiglio d’amministrazione.