Dal 2020, gli interventi e trattamenti estetici sono cresciuti del 40 per cento a livello globale. Tuttavia, molte di queste procedure vengono eseguite da strutture non autorizzate, senza controlli adeguati. Questa situazione comporta rischi significativi per la salute dei pazienti, poiché non tutte le strutture rispettano le norme di sicurezza e di igiene previste dalla legge. La mancanza di regolamentazione aumenta la possibilità di complicazioni e danni permanenti.

Oggi i social media pubblicizzano trattamenti come botox e filler a prezzi molto vantaggiosi, e con pochi clic è possibile fissare un appuntamento. Ma c’è un problema: in Francia, per esempio, il 40 per cento delle iniezioni di botox è realizzato in strutture non autorizzate e da personale non formato, con rischi per i pazienti. Un fenomeno che si è diffuso in tutta l’Europa. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che gli interventi e i trattamenti estetici sono cresciuti in tutto il mondo, con un aumento del 40 per cento dal 2020. Inoltre, ricostruisce quali sono i pericoli di affidarsi a centri non in regola e come si sta cercando di regolamentare il settore. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I rischi dei trattamenti estetici senza controlli

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Maxi sequestro a Napoli di farmaci per i centri estetici non autorizzati

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