P er chi è cresciuto con le avventure di Friends, lei sarà sempre l’indimenticabile Phoebe Buffay, l’anima eccentrica del gruppo di amici più famoso della tv. Oggi Lisa Kudrow ha 62 anni e ha deciso di svelare un lato decisamente meno patinato della bellezza a Hollywood. In una lunga intervista concessa a The Hollywood Reporter, l’attrice si è presentata con un paio di occhiali da sole per nascondere un imprevisto piuttosto fastidioso. Il motivo? Una reazione avversa al botox che le ha causato una brutta infiammazione proprio alla vigilia del lancio della terza stagione della sua serie cult, The Comeback. Star e botox: confesse, pentite e convinte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'indimenticabile Phoebe di "Friends" confessa cosa le è accaduto dopo gli ultimi trattamenti estetici. E perché ha deciso di dire basta

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