La mappa dei redditi di Milano quartiere per quartiere | ecco dove vivono i più ricchi e dove sono crollati i guadagni

A Milano, i redditi medi sono aumentati rispetto all'anno precedente, passando da 36.408 a 37.520 euro, con un incremento del 3,05%. Tuttavia, in alcune zone della città, come Brera, Moscova e Quadrilatero, così come Porta Romana, Guastalla e Missori, i valori dei redditi sono diminuiti rispetto a prima. La mappa dei guadagni mostra quindi differenze significative tra i vari quartieri milanesi.

A Milano si guadagna di più. La media dei redditi è salita da 36.408 a 37.520 euro (+3,05%). Ma non sono solo rose e fiori: in due aree della città i valori sono in calo, tra Brera, Moscova e Quadrilatero e la zona di Porta Romana, Guastalla e Missori. È quanto emerge dall’elaborazione di Dossier.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La mappa dei redditi di Milano, quartiere per quartiere: ecco dove vivono i più ricchi (e dove sono crollati gli stipendi)

Leggi anche: Dove vivono i ricchi dell’Umbria: la mappa

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La mappa dei redditi delle famiglie italiane: il Sud cresce più del Nord ma a Milano si guadagnano 21 mila euro più che a Foggia, la classifica completa; Le città più ricche in Italia: la mappa dei redditi comune per comune; La nuova mappa dei redditi in Italia, dove si guadagna di più; Inchiesta Equalize, la rete dei dossier si allarga: indagato un altro carabiniere a Milano.

La mappa dei redditi di Milano, quartiere per quartiere: ecco dove vivono i più ricchi (e dove sono crollati gli stipendi)In un quartiere del pieno centro di Milano i redditi sono colati a picco (registrando un calo del 6,7% in un anno). Ecco i dati resi noti dal Mef ... milanotoday.it

Milano, la classifica dei quartieri più ricchi in base ai redditi 2025: una città sempre più divisaCentro ricco, periferie in difficoltà e classe media sotto pressione. A CityLife la media sfiora i 93mila euro, Quarto Oggiaro sotto i 20mila ... affaritaliani.it

Era il 1980 e nella pallacanestro dominava la Billy Milano. Erano anni quelli in cui anche sui campi da calcio all'inizio ci si riscaldava passandosi la palla con le mani. Alessandro, un ragazzino di 14 anni del settore giovanile del Milan, aveva giocato a basket - facebook.com facebook

"Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico: gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della Resistenza*. Su Il Fatto quotidiano: x.com