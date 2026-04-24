La mappa dei redditi di Milano quartiere per quartiere | ecco dove vivono i più ricchi e dove sono crollati i guadagni

Da milanotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, i redditi medi sono aumentati rispetto all'anno precedente, passando da 36.408 a 37.520 euro, con un incremento del 3,05%. Tuttavia, in alcune zone della città, come Brera, Moscova e Quadrilatero, così come Porta Romana, Guastalla e Missori, i valori dei redditi sono diminuiti rispetto a prima. La mappa dei guadagni mostra quindi differenze significative tra i vari quartieri milanesi.

A Milano si guadagna di più. La media dei redditi è salita da 36.408 a 37.520 euro (+3,05%). Ma non sono solo rose e fiori: in due aree della città i valori sono in calo, tra Brera, Moscova e Quadrilatero e la zona di Porta Romana, Guastalla e Missori. È quanto emerge dall’elaborazione di Dossier.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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