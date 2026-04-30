Milano la mappa dei redditi quartiere per quartiere | dove si guadagnano 80mila euro e dove gli stipendi crollano

Una recente analisi delle dichiarazioni dei redditi a Milano rivela grandi differenze tra i vari quartieri della città. Alcune zone registrano redditi medi di circa 80 mila euro all’anno, mentre altre mostrano stipendi molto più bassi. Questi dati dipingono una mappa economica caratterizzata da evidenti disparità, rendendo la distribuzione dei redditi molto diversa da un quartiere all’altro.

Raccontare Milano è sempre più complesso e, ora, alla luce dei nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi del capoluogo lombardo, quella che si disegna è una vera e propria geografia economica fatta di fortissimi contrasti. Basta guardare i numeri: si va dalle zone dove si superano gli 80mila euro annui pro capite fino alle aree in cui gli stipendi scendono drasticamente. Quella che ci troviamo di fronte è una città a più velocità, dove la distribuzione della ricchezza non è uniforme ma segue confini precisi. Milano, i quartieri più ricchi secondo le dichiarazioni dei redditi: tra centro storico e CityLife si superano anche i 90mila euro. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

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