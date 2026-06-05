di Elisabetta Ferri Cresce l’attesa per assistere alla prima de " Il Filo del Ragno ", il documentario dedicato a Franco Bertini nell’ambito dell’80° compleanno della Vuelle. Il vecchio palas si sta riempiendo e in prima fila ci saranno i suoi "ragazzi". Quelli che ogni estate, a luglio, si ritrovano in una pizzeria di viale Trieste per ricordare i vecchi tempi. Loro sono la mitica classe ’61 - da Procaccini a Carboni, da Petta a Rodolfo Terenzi - e il loro allenatore era proprio Franco Bertini, con vice Giancarlo Sacco. Tanta roba. "Indubbiamente era un settore giovanile florido quello della Vuelle all’epoca - racconta Alfredo Carboni - con in più la fortuna di avere due lunghi veri, i fratelli Terenzi, cosa che a Pesaro capita ogni morte di papa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi del ’61 sbocciati col Ragno: "Era un visionario, ci ha formato"

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