L'allenatore austriaco ha trasformato il club londinese, portandolo a risultati sorprendenti. Dopo il suo arrivo, la squadra ha migliorato le prestazioni e ha ottenuto successi significativi in campionato e coppa. È stato subito al centro dell’attenzione di diverse grandi squadre, grazie ai risultati ottenuti. La sua gestione si distingue per un approccio tattico innovativo e un impatto rapido sulla rosa. Da quando è arrivato, il club ha registrato un incremento delle vittorie e una maggiore competitività.

Oliver Glasner dovrebbe avere una statua fuori da Selhurst Park. È il sentimento dei tifosi del Crystal Palace verso l’allenatore austriaco, capace con la sua intelligenza tattica di fare qualcosa mai riuscito nella storia delle Eagles. La Conference League conquistata contro il Rayo Vallecano è il terzo trionfo di una collezione cominciata un anno fa con la FA Cup, vinta in finale a Wembley contro il Manchester City e diventata in assoluto il primo trofeo del Crystal Palace in 119 anni di storia, proseguita poi con il Community Shield in agosto contro il Liverpool e ora col primo trionfo europeo delle Eagles dopo la loro prima stagione di sempre nelle coppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Glasner, il visionario che ha riscritto la storia del Palace

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