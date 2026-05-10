Francavilla in lutto per la scomparsa della professoressa Lorito | ha formato generazioni di ragazzi

Francavilla piange la scomparsa della professoressa Lorito, figura amata e rispettata nella comunità. Ha dedicato molti anni all'insegnamento, formando numerose generazioni di studenti nelle scuole locali. Con il suo atteggiamento gentile e la passione per la didattica, ha lasciato un segno indelebile tra chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di lutto.

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Un'anima gentile, che ha contribuito a formare generazioni di francavillesi fra i banchi di scuola, riuscendo a superare, grazie alla sua passione per l'insegnamento, il ruolo di semplice docente, per trasmettere ai ragazzi qualcosa in più. Così, chi l'ha conosciuta, ricorda la professoressa.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Francavilla piange la prof. Lorito: addio alla guida di generazioni? Domande chiave Chi sono gli ex studenti che si riuniranno domani a San Franco? Come ha fatto una docente di matematica a unire tutta la città?... Lutto all'Università di Udine: è scomparsa la professoressa Laura MariuzziAnatomo-patologa profondamente innamorata della proprio lavoro, aveva seguito le orme del padre. Argomenti più discussi: Francavilla in lutto per la scomparsa della professoressa Lorito: ha formato generazioni di ragazzi; Addio ad Alex Zanardi, ex campione di Formula 1 e atleta paralimpico - VIDEO; Macpherson, lo storico coach dei gemelli Bryan a Francavilla; Francavilla Fontana, iniziativa di formazione Adolescenti oggi: speranza per il futuro a cura della Diocesi di Oria. Francavilla in lutto per la scomparsa della professoressa Lorito: ha formato generazioni di ragazzi x.com