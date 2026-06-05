Dal 15 giugno, i giovani di comunità minori, centri diurni e centri di aggregazione giovanile della Lombardia potranno partecipare a un nuovo progetto intitolato “La strada della montagna”. L’iniziativa offre ai ragazzi l’opportunità di scoprire le pareti e le attività legate all’arrampicata e all’esplorazione della montagna. Il programma mira a coinvolgere i giovani in attività all’aperto, promuovendo esperienze pratiche e sociali.

Dal 15 giugno giovani di Comunità minori, Centri diurni minori e Centri di aggregazione giovanile della Lombardia avranno l’opportunità di prendere “La strada della montagna“. È questo infatti il nome dell’iniziativa pensata dal Collegio Guide alpine Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia Sottosegretariato Sport e Giovani e dedicata a chi, altrimenti, non potrebbe avere questa possibilità e a far conoscere da vicino le professioni delle Guide e degli Accompagnatori di media montagna. Si tratta di trenta appuntamenti gratuiti - 15 giornate di arrampicata e altrettante dedicati alle escursioni – nel corso dei quali i professionisti della montagna faranno scoprire le meraviglie verticali della regione, sempre con un occhio di riguardo al corretto approccio nei confronti dell’ambiente naturale e della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ragazzi dei Centri minori scoprono le pareti

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